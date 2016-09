Wie via Reddit berichtet wird, ist der Pre-Load des kommenden Shooters Battlefield 1 teilweise offenbar schon frühzeitig gestartet.

Reddit-Nutzer IlHybr1dll schaute nicht schlecht, als die Installationsgröße von Battlefield 1 in seinem Spielekatalog auf der Xbox One plötzlich deutlich angewachsen ist. Später berichteten weitere Nutzer über einen entsprechenden Vorgang, beispielsweise in Großbritannien, so dass anzunehmen ist, dass der Pre-Load auf der Microsoft-Konsole schon teilweise frühzeitig gestartet ist. Schließlich lautet der offizielle Termin erst auf den 21. Oktober, wenngleich es auch frühere Zugänge beispielsweise via EA Access geben wird.

Laut den Reddit-Nutzern fählt der Download des Spiels mit 42,6 GB durchaus üppig, für größere Titel heutzutage aber auch nicht ungewöhnlich groß aus. Gestern erschien außerdem auch der erste Trailer zur Singleplayer-Kampagne, den ihr euch im Folgenden ansehen könnt.