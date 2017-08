Zur diesjährigen gamescom brachte Electronic Arts eine echte "Revolution" mit. Was es damit wohl auf sich hat?

Unter dem Namen Battlefield 1 Revolution bringt EA ein prall gefülltes Paket für all diejenigen auf den Markt, die den Weltkriegs-Shooter bisher noch nicht gekauft haben. Zum Preis von 59,99 Euro erhaltet ihr auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ab sofort dieses Bundle (Angaben lt. Hersteller):

Battlefield 1-Hauptspiel

Battlefield 1 Premium-Pass

Battlefield 1 They Shall Not Pass-Erweiterung

Battlefield 1 In the Name of the Tsar-Erweiterung (ab September 2017)

Battlefield 1 Turning Tides-Erweiterung (ab Dezember 2017)

Battlefield 1 Apocalypse-Erweiterung (ab Anfang 2018)

Zwei Wochen Vorabzugang zu noch nicht veröffentlichten Erweiterungen

14 überlegene Battlefield 1-Battlepacks

14 einzigartige Erkennungsmarken

Vorrang in Server-Warteschlangen

Battlefield 1 Helden des Ersten Weltkriegs-Bundle

Noch vor der Veröffentlichung der Erweiterung In the Name of the Tsar könnt ihr ab sofort die Karte Lupkow-Pass spielen. Anfang September sind im Rahmen der Erweiterung dann fünf weitere Karten, zwei weitere Operationen, elf neue Waffen, der neue Spielmodus "Versorgungsabwurf" und viele weitere Inhalte verfügbar.

Außerdem stellte Entwickler DICE mit Incursions einen neuen Spielmodus vor, der sich mit seinen intensiven 5-gegen-5-Gefechten besonders an kompetitive Spieler richtet und gemeinsam mit den Fans entwickelt werden soll. Registrierungen für die geschlossene Alpha-Phase sind dafür ab sofort auf dieser Seite möglich.

Schafft ihr den Sprung in die Alpha, werdet ihr auf der modifizierten Karte "Schatten des Giganten" aus acht verschiedenen Klassen wählen können (Grabenchirurg, Kontrollführer, Panzerabwehr, Kampfmechaniker, Mörserunterstützung, Angriffsführer, Schocksturmsoldat, Aufklärer) und müsst dann auf Grundlage einer Kombination aus Zeit und Leistung die Ränge hinaufklettern, um bessere Waffen und neue Fähigkeiten freizuschalten.