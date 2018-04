Zwar richten sich die Blicke längst gen Herbst, wenn das nächste Battlefield erscheint, doch Spieler des schon etwas länger erhältlichen Battlefield 1 dürfen sich ebenfalls weiter über Nachschub freuen. Jetzt erhält unter anderem ein weiterer Spielmodus Einzug.

Zwar rückt auch bei EA das nächste Battlefield langsam aber sicher in den Fokus, das erhältliche Battlefield 1 lässt man deshalb aber längst nicht fallen. Bis in den Juni hinein dürfen sich Gamer demnach über weitere Spielinhalte freuen.

Ab sofort macht Entwickler DICE weitere Karten aus dem DLC-Paket "They Shall Not Pass" generell für alle Spieler verfügbar. So gibt es jetzt bereits die Karte "Rupture" und weitere Maps sollen dann im Mai aus dem Zusatzinhalt heraus für alle erscheinen.

Im Juni folgt dann mit "Shock Operations" ein neuer Spielmodus. Dieser unterstützt 40 Spieler, wobei Angreifer und Verteidige um verschiedene Sektoren auf der Karte kämpfen. Im Gegensatz zum regulären Modus "Operations" wird die Action hier aber auf einer einzigen Karte steigen. Zum Start des Modus wird dieser auf den fünf Karten "Giant's Shadow", "Lupkow Pass", "Prise de Tahure", "River Somme" und "Zeebrugge" verfügbar sein. Auch Spieler, die nicht die zugehörigen DLC-Pakete oder über einen Premium Pass verfügen, können die Karten im neuen Modus jedoch zocken.

Auch im Juni geht es dann übrigens noch mit den monatlichen Updates weiter, wobei DICE weitere Inhalte und diverse Tweaks und Fixes geplant hat.