In The Name Of The Tsar wird der nächste große DLC zu Battlefield 1. EA und DICE haben jetzt ein erstes Bild zur kommenden Erweiterung veröffentlicht, aus dem eine Neuheit in der Reihe hervorgeht. Erstmals werden nicht nur männliche Soldaten auf dem Schlachtfeld unterwegs sein.

EA führt nach langer Zeit endlich auch weibliche Soldaten auf das Schlachtfeld. Mit dem kommenden DLC In The Name Of The Tsar, das die russische Armee in Battlefield 1 einführt, werden erstmals auch Frauen an der Wumme sein und sich am Krieg beteiligen. Das geht aus dem ersten Bild hervor, das EA und DICE veröffentlicht haben.

Das Bild ist im selben Stil veröffentlicht, wie schon bei der Ankündigung zum Hauptspiel und den vorherigen DLCs, mit dem Unterschied, dass eine weibliche Soldatin zu sehen ist. Die Frau ist Mitglied des 1. russischen Todes-Bataillon. Das ergibt auch historisch Sinn, denn im ersten Weltkrieg kämpften auch Frauen auf der russischen Seite. Neue Details zum DLC soll es auf der E3 geben.

Wie geil wäre das denn?! Unsere Top 10 Wunschliste für eine geniale E3 2017