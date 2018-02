Selbstverständlich arbeitet DICE bereits am nächsten Battlefield. Auf der EA Play im Juni soll der neue Teil bereits spielbar sein.

Während sich die Spieler in Battlefield 1 auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs die Kugeln um die Ohren schießen, arbeitet DICE längst an einem neuen Ableger der beliebten Ego-Shooter-Reihe. Wie Electronic Arts bekanntgab, wird das neue Battlefield bereits auf der E3 in diesem Jahr offiziell angekündigt.

Mehr noch: Das neue Battlefield wird auf der EA Play, die zur E3 stattfindet und vom 9. bis zum 11. Juni andauert, auch schon in spielbarer Form vorliegen, sodass sich die Spieler einen ersten Eindruck vom kommenden Ego-Shooter machen können. Genauere Informationen gibt es noch nicht. Wir wissen weder, wann genau Battlefield in diesem Jahr erscheinen soll, noch in welches Setting uns DICE dieses Mal schickt. Ob es wieder in die Vergangenheit und dabei in den Zweiten Weltkrieg geht oder gar noch einmal ein Sprung in die Zukunft á la Battlefield 2142 gemacht wird, lässt der Entwickler offen. Spätestens im Juni werden wir mehr wissen.

Welches Setting würdet ihr euch für ein neues Battlefield wünschen? Wieder ganz klassisch in einem der beiden Weltkriege oder doch lieber ein Zukunftsszenario?