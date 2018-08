Electronic Arts und DICE setzen ihre Promoaktion fort und bieten nun die nächsten Zusatzinhalte für die letzten Battlefield-Spiele kostenlos an. Wir verraten euch hier, was ihr nun konkret abgreifen könnt.

DICE bietet Spielern von Battlefield 1 und Battlefield 4 nun die nächsten DLC-Pakete kostenlos an. Damit setzt man die Aktion "Road to Battlefield V" fort, mit der man den Spielern schonmal den nahenden neuen Teil im Herbst schmackhaft machen möchte.

Wer das zuletzt veröffentlichte Battlefield 1 besitzt, der kann sich nun für PC (via Origin), PlayStation 4 und Xbox One den DLC "Apocalypse" herunterladen. Dieser war erst im Februar dieses Jahres veröffentlicht worden und beinhaltet die Karten Somme, Caporetto und Passchendaele. Zudem ist in diesem Zusatzinhalt auch der Air-Assault-Modus enthalten.

Spielt ihr hingegen noch Battlefield 4, dann könnt ihr euch nun gleich zwei DLC-Pakete kostenlos sichern, namentlich "Naval Strike" und "China Rising". Der im Jahr 2014 veröffentlichte erstgenannte DLC lässt euch dabei den klassischen Titan-Modus aus Battlefield 2142 in neuem Gewand erleben und führte zudem den Carrier-Assault-Modus ein. In "China Rising" hingegen sind die Multiplayer-Karten Silk Road, Altai Range, Guilin Peaks und Dragon Pass enthalten.

Zuletzt hatten Spieler von Battlefield 1 bereits den DLC "Turning Tides" und Gamer von Battlefield 4 "Second Assault" kostenlos erhalten können.