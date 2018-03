Nach und nach fördert die Gerüchteküche immer mehr Details zu Tage, um was genau es sich bei Battlefield 5 handeln soll. Nicht nur über das Szenario, sondern auch Modi und Details zu Lootboxen wollen Insider bereits Bescheid wissen.

Nachdem einige Gaming-Portale bereits davon berichtet haben, dass Battlefield 2018, auch Battlefield 5 genannt, im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, kommen nun weitere mögliche Details ans Licht. Die Singleplayer-Kampagne des kommenden Shooters soll der Struktur aus Battlefield 1 folgen. Ihr folgt unterschiedlichen Soldaten in unterschiedlichen Geschichten beziehungsweise Konflikten, die alle in sich geschlossen sind. Damit soll der Zweite Weltkrieg aus möglichst vielen Perspektiven betrachtet werden können.

Katherine Kingsley, die im Multiplayer von Battlefield 1 als Stimme zu hören ist soll angeblich in Battlefield 5 wieder in ihre Sprechrolle schlüpfen. In einem Instagram-Post wies sie darauf hin, dass gerade einige Zeilen für ein Spiel aufzeichnen würde. Dabei verwendete sie die Hashtags #Battlefield und #2018.

Etwas anders, das DICE angeblich aus dem letzten Spiel mitnehmen wird ist Co-op-Support. In diesem Punkt ist sich der Bericht von Venture Beat allerdings nicht besonders sicher.

Lootboxen sind ein anderes heißes Thema für ein EA-Spiel. Sie werden offenbar in Battlefield 5 zum Einsatz kommen, jedoch ausschließlich kosmetische Items beinhalten. Allerdings soll es sich dabei um mehr als nur Waffen-Skins handeln. Was sonst noch gemeint ist, ist nicht klar, auch nicht, ob das bedeutet, dass der Premium-Season-Pass zurückkehrt oder nicht.

Battlefield 5 soll außerdem Deckungsmöglichkeiten nutzen, wie sie in Rainbow Six: Siege zum Einsatz kommen. Dabei ist es möglich, aus der Deckung heraus zu schießen, ohne den Spielcharakter zu weit hinter einem Versteck herauszulehnen. Zu guter Letzt heißt es in dem Bericht, dass DICE möglicherweise einen anderen Namen als jenen mit der Endung "5" nehmen wird.