In der vergangenen Woche wurde endlich Battlefield 1 veröffentlich. Wie schlägt sich der Titel auf den beiden Konsolen Xbox One und PS4 in technischer Hinsicht?

Dieser Frage sind nun wie gewohnt die Kollegen von Digital Foundry im Detail nachgegangen. Wenig überraschend ist, dass sich aus der PC-Fassung des Shooters am meisten herausholen lässt; doch auch die Konsolenvarianten machen durchaus etwas her.

In Sachen Auflösung hat die PlayStation 4 leicht die Nase vorn. Hier wird in der Spitze fast die Full-HD-Auflösung 1824 x 1026 Pixel erreicht, mindestens aber immer 1600 x 900 Pixel. Auf der Xbox One ist die Auflösung von 1600 x 900 Pixeln hingegen das Höchste der Gefühle. Sichtbar ist der Unterschied im Regelfall aber eher schwerlich.

Überraschender ist da dann doch fast die Tatsache, dass die Xbox-One-Fassung in Sachen Framerate leicht die Nase vorne hat. Auf der Microsoft-Heimkonsole fällt diese geringfügig zuverlässiger aus. Digital Foundry zieht in der Summe das Fazit, dass die PS4-Version in technischer Hinsicht ganz leicht überlegen ist, doch der Unterschied ist wirklich nur marginal.