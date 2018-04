Kommen sechs neue Wummen in das Spiel?

Zwar hat Battlefield 1 mittlerweile einige Monate auf den Buckel, aber die Macher bleiben dem weiterhin erfolgreichen Shooter zunächst weiter treu. Jetzt könnten sechs neue Waffen ihren Weg ins Spiel finden.

Battlefield 1 wird weiter regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt und als Nächstes könnten sechs neue Waffen in den im Ersten Weltkrieg angesiedelten First-Person-Shooter finden. Das haben Dataminer nun anhand von Spieldateien des Titels herausgefunden.

Unklar ist gegenwärtig, ob und wann diese tatsächlich in Battlefield 1 aufschlagen werden, DICE hat die notwendigen Dateien aber schonmal untergebracht. Das würde auch gut passen, denn schließlich hat das Entwicklerstudio monatliche neue Updates bis mindestens Juni 2018 versprochen.

Im unten folgenden Video hat der Battlefield-Insider Westie die sechs in den Dateien gefundenen Waffen für euch zusammengefasst und stellt diese etwas näher vor. Mit der BAR A2 wird sogar eine siebte Waffe in den Untiefen der Spieldateien erwähnt, doch dabei dürfte es sich lediglich um eine neue Variante helfen. Schließlich gibt es in Battlefield 1 bereits die BAR als M1918-Modell.

Ansonsten dürft ihr euch mittelfristig vermutlich auf folgende neuen Wummen freuen: