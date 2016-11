Es sind Hinweise aufgetaucht, dass es möglicherweise ein Event zur Weihnachtszeit in Battlefield 1 stattfinden könnte.

Bereits seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, dass es ein Weihnachts-Event in Battlefield 1 geben soll. Nun gibt es neue, handfeste Hinweise darauf, dass sich bereits eine Belohnung im Code des Weltkriegs-Shooters befindet.

So hat ein Reddit-User ein Dogtag entdeckt, was den Titel "Holiday Truce" trägt. Dabei wird auf ein historisches Ereignis Bezug genommen, an dem deutsche und britische Soldaten am Weihnachtsfest 1914 sich spontan auf eine Waffenruhe geeinigt haben, um die Tage beschaulich angehen zu können.

Daher ist die Möglichkeit da, dass dieses Ereignis mit der Marke geehrt werden soll. Sicherlich wird es innerhalb der nächsten Tage weiter Informationen dazu geben.