Wie nun bekannt gegeben wurde, wird es bald einen Hardcore-Modus, sowie eine Änderung am Squad-System von Battlefield 1 geben.

Mit Battlefield 1 hat DICE einen riesigen Hit gelandet. Daher ist es nicht verwunderlich, dass hinter den Kulissen stetig an dem Titel gearbeitet wird. So gab es nun Informationen, welche Verbesserungen zeitnah erscheinen werden.

So gab Striterax, seines Zeichens Mitarbeiter bei DICE, auf Reddit bekannt, dass momentan am Hardcore-Modus für den Shooter gearbeitet wird. Diese Änderungen sollen sogar recht zeitnah erscheinen.

Außerdem soll das Prinzip, dass ein untätiger Squad-Leader ersetzt werden kann, aus dem Vorgänger übernommen werden. Dieser Inhalt soll mit dem nächsten Patch eingefügt werden. Leider hat der Softwareflicken noch keinen Termin.

Heute: Glitch in Battlefield 1, The Last Guardian ist fertig, Händler kassiert bei PlayStation VR ab, und Nintendo Direct zu Monster Hunter angekündigt.