Dass DICE schon an einem neuen Battlefield arbeitet, ist ziemlich sicher. Ein YouTuber will wissen, worum es sich dabei genau handelt. Der lag in der Vergangenheit mit seinen Angaben schon öfter richtig.

Glaubt man dem YouTuber AlmightyDaq, dann wird das nächste Battlefield, an dem DICE aktuell arbeitet, Battlefield: Bad Company 3. Dass ein neuer Teil erscheint, wurde ja hinlänglich bestätigt. Der zweite und bislang letzte Teil dieser kleinen Sub-Reihe wurde schon im Jahr 2017 veröffentlicht. Szenario soll die Zeit um den Vietnam-Krieg sein. Entsprechende Waffen aus der Zeit werden dabei nicht fehlen. Außerdem ist von der Rückkehr zu einem deutlich schnelleren Gameplay die Rede.

Dem YouTuber zufolge wird der Kalte Krieg allerdings nicht behandelt, auch würde historische Genauigkeit hintenan gestellt werden. Über die Spielmodi will AlmightyDaq von Conquest, Rush, Operations, Domination, Team Deathmatch und einem 5-vs-5-Modus wissen. Die verfügbaren Klassen sind dem Gerücht nach Engineer, Support, Assault und Recon. Battlefield: Bad Company 3 soll wieder deutlich schneller und knackiger ausfallen und die Anpassungsmöglichkeiten der Spielfigur, der Waffen und Vehikel ausweiten. Zu Letzteren sollen moderne Panzer und Helikopter zählen.

Ein wichtiger Punkt sei auch das Thema Mikrotransaktionen. Wenn man dem Gerücht glaubt, würden sie in Bad Company 3 keine Rolle spielen, zumindest keine bedeutende. Warum man den Aussagen des YouTubers nicht sofort abwinken sollte? Er lag bereits vor Jahren mit seinen Angaben zu Battlefield 1 richtig. Natürlich bedeutet das nicht automatisch, dass dies wieder der Fall sein wird. Würdet ihr eine Fortsetzung begrüßen?