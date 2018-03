Das Jahr 2018 hat mittlerweile deutlich Fahrt aufgenommen und so langsam aber sicher stehen auch die Ankündigungen der großen Spiele für den Herbst des Jahres an. Dazu zählt auch ein neues Battlefield, zu dem es frische Gerüchte gibt.

Electronic Arts selbst hatte unlängst bestätigt, dass sich ein erster Trailer zum neuen Battlefield bereits in der Produktion befindet. Auch davor hatte es schon Gerüchte rund um den nächsten EA-Shooter gegeben. Nun folgen weitere Spekulationen.

Der neue Bericht basiert auf einer Entwicklerversion des nächsten Battlefield, zu der VentureBeat Infos in die Hände gespielt wurden. Nach dem Ausflug in den Ersten Weltkrieg in Battlefield 1 soll es in diesem Jahr wieder in den Zweiten Weltkrieg gehen. EA würde damit einen ähnlichen Weg einschlagen, wie Activision zuletzt mit Call of Duty: WWII - und das kann man dem Publisher auch nicht verdenken, denn dabei handelt es sich um das erfolgreichste Call of Duty der jüngeren Vergangenheit.

Laut Jeff Grubb von VentureBeat wird der neue Titel damit das erste Battlefield mit diesem Setting seit Battlefield 1943 aus dem Jahr 2009. Der Bericht deckt sich insoweit mit früheren Spekulationen, die ebenfalls bereits auf ein Setting im Zweiten Weltkrieg hingedeutet hatten. Demzufolge wird Battlefield: Bad Company 3 mit einem modernerem Setting erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Und ein weiteres Detail wird durch den Bericht bzw. Leak möglicherweise publik, nämlich der Name des Spiels. Soll der Titel intern bislang in Anlehnung an den aktuellen Teil schlicht Battlefield 2 genannt worden sein, taucht auf dem Dev Build nun Battlefield V als Bezeichnung auf. Ob das bis zum Schluss so bleiben wird, steht natürlich nicht fest. EA könnte aber durchaus zur nummerierten Namensgebung zurückkehren, die zuletzt 2013 mit Battlefield 4 verwendet wurde.