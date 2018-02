Zu Battlefield 1 sind bereits mehrere DLCs erschienen. Wart ihr schon auf den Schlachtfeldern der Erweiterung "Turning Tides" unterwegs? Wenn nicht, habt ihr jetzt kostenlos die Möglichkeit dazu.

Ihr könnt auf dem PC, der PlayStation 4 oder der Xbox One loslegen, ihr müsst aber das Hauptspiel Battlefield 1 besitzen. Inhaber einer Konsole brauchen außerdem ein PlayStation-Plus-Abonnement beziehungsweise eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Die Testphase hat heute schon begonnen und wird am 19. Februar 2018 enden.

Ihr könnt in der Zeit auch die vorherigen DLCs ausprobieren. "They Shall Not Pass" und "In the Name of the Tsar" stehen ebenfalls zur Verfügung. Euer Fortschritt wird euch erst gutgeschrieben, wenn ihr euch den Premium Pass für Battlefield 1 zulegt.

Battlefield 1 wurde am 21. Oktober 2016 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Unser Fazit zu dem Multiplayer-Shooter könnt ihr in unserem Test zu Battlefield 1 lesen.