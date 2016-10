Im offiziellen Blog zu Battlefield 1 wurden jetzt erste Details zum darin enthaltenen Spectator Mode enthüllt. Wir haben uns für Euch eingelesen.

Nach einem harten Gefecht in einem Ego-Shooter kann es durchaus entspannend sein, sich ein gut gemachtes Video dazu anzusehen - oder vielleicht selbst eines zu erstellen, wie es mit Battlefield 1 zum Release am 21. Oktober möglich sein wird. Dem offiziellen Battlefield-Blog ist nämlich zu entnehmen, dass die Ballerei erstmals in der Seriengeschichte über einen Spectator Mode verfügen wird.

Konkret könnt Ihr Videos und Screenshots von laufenden Gefechten erstellen. Eine frei justierbare Kamera sorgt dabei dafür, dass Ihr nie den Überblicken verliert und immer im Bilde seid. Es wird zudem möglich sein, mehrere freie Kameras auf der Map zu platzieren. Empfindlichkeit und Geschwindigkeit sind ebenfalls jederzeit konfigurierbar. Wer dabei eine filmreife Optik erzeugen will, experimentiert mit den Einstelungen für Sichtfeld und Schärfentiefe. Wem das immer noch nicht reicht, kann diverse Filter einsetzen.