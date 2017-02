Im März erscheint mit They Shall Not Pass der erste DLC-Inhalt für Battlefield 1. Hier und da hat uns Entwicklerstudio DICE bereits mit einigen Infos den Appetit angeregt, jetzt gibt es endlich heißersehntes Gameplay-Material dank einem bekannten Battlefield-YouTuber.

Der in der Szene bekannte Westie hat nun Gameplay-Material veröffentlicht, in dem es einen Überblick über die kommenden Inhalte des DLCs gibt. Darunter finden sich unter anderem Informationen zu neuen Karten, Waffen und weiteren Neuerungen. Im ersten Video geht Westie auf die neuen Waffen ein und zeigt, welche Waffe wie stark ist und wie sie freigeschaltet werden kann.

Die Daten, auf die sich Westie beruft, stammen vom aktuellen Testserver. Das bedeutet, dass sich die aktuellen Werte noch bis zum Release im März verändern könnten. Die neue Karte Soissons lässt sich ebenfalls schon in einem Video bewundern. Neben ihr werden noch drei weitere Karten im neuen DLC verfügbar sein.