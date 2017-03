Nach der Veröffentlichung Ende des vergangenen Jahres legt Electronic Arts in diesem Monat frische Inhalte für seinen Ego-Shooter nach.

Die erste von vier angekündigten Download-Erweiterungen mit dem Namen They Shall Not Pass wird für Besitzer des Premium Pass am 14. März verfügbar sein. Alle anderen müssen sich zwei Wochen länger gedulden und können die Inhalte am 28. März erwerben.

Mit dem DLC wird Battlefield 1 um vier neue Karten an der westlichen Front des Ersten Weltkriegs erweitert. Darüber hinaus sind zwei neue Operations, neue Waffen, mit Frontlines ein neuer Spielmodus und mehr im Paket enthalten.

In den kommenden Monaten folgen die drei DLC In the Name of Tsar, Turning Tides und Apocalypse. Konkrete Termine liegen dazu jedoch noch nicht vor.