In gut einem Monat beginnt die Schlacht um Battlefield 1. Bereits jetzt haben die Entwickler eine weitere Mehrspieler-Karte angekündigt, die noch im Dezember als Update einschlagen wird.

Battlefield-1-Fans sollen bereits wenige Wochen nach Kampfbeginn mit Frischfutter versorgt werden. Schon im Dezember wollen die Schweden von DICE eine kostenlose Karte namens "Giant's Shadow" bereit stellen, in der Spieler auf das Schlachtfeld von Selle im Herbst 1918 versetzt werden. Hauptmerkmal der Karte dürfte ein riesiger abgestürzter Zeppelin sein. Auch der Panzerzug soll auf der Karte eine Schlüsselposition einnehmen.

"Britische Truppen haben die Hindenburglinie durchbrochen und stoßen nun zu einem wichtigen Eisenbahnknoten vor. Es kommt zu heftigen Infanterie- und Panzergefechten auf dem offenen Feld und an den Flussufern entlang der Eisenbahntrasse zwischen Le Cateau und Wassigny, auf der ein Panzerzug das Blatt noch immer wenden kann", so die Beschreibung auf der offiziellen Website.

Battlefield 1 rauscht am 21. Oktober auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One an. Für den Mehrspieler-Modus stehen zu Beginn voraussichtlich neun Karten bereit.