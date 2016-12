Auch im Shooter Battlefield 1 wird Weihnachten gefeiert. Daher werdet ihr in den kommenden Tagen die Möglichkeit erhalten, euch ein paar Geschenke zu sichern.

Alle Kämpfer in Battlefield 1 können sich freuen: Passend zum Weihnachtsfest hat EA angekündigt, dass es auch im Shooter ein paar Geschenke geben wird. Das Event beginnt bereits heute mit der Live-Schaltung des neuen Modus "Blindlieferung". Darin findet ihr euch in einem veränderten Taubenträger-Modus wieder, in dem ihr nur Handfeuerwaffen und Sprengsätze nutzen könnt.

Ab dem heutigen 22. Dezember erhaltet ihr nach dem Einloggen die "Weihnachtsfrieden-Erkennungsmarke". Außerdem werden ab diesem Tag auch Fahrzeug-Skins eingeführt, die ihr in den Battlepacks finden könnt. Passend dazu erhaltet ihr ab dem 23. Dezember ein Battlepack gratis, während Premium-Nutzer zwei überlegene Battlepacks bekommen. Diese müsst ihr jedoch bis zum 29. Dezember abgerufen haben.