Erfolgreichste Beta in der EA-Geschichte

Electronic Arts hat sich heute in einer Pressemitteilung zur unlängst absolvierten Beta von Battlefield 1 geäußert. Diese wurde durchaus erfolgreich bewältigt.

So bestätigte das Unternehmen heute, dass die Beta-Testphase des kommenden Shooters die bislang erfolgreichst in der Firmengeschichte gewesen ist. Auf PS4, Xbox One und PC fanden sich satte 13,2 Millionen Spieler ein, die sich das Spiel bereits im Rahmen der offenen Beta ansehen wollten.

Die Testphase lief vom 31. August bis zum 08. September. In dieser Zeitspanne wurden insgesamt rund 62 Millionen Kontrahenten vom Pferd aus besiegt, knapp 29 Millionen Gegner mussten sich im Nahkampf geschlagen geben. Sturmsoldat und Späher waren die beiden beliebtesten Klassen, wobei sich 30 Prozent für den Sturmsoldaten und 28 Prozent für den Späher entschieden. Für den Versorgungssoldaten konnten sich immerhin noch rund 20 Prozent begeistern.

Weitere Details könnt ihr der nachfolgenden Infografik entnehmen. Die Vollversion wird ab dem 21. Oktober erhältlich sein.