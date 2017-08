Auf der Testumgebung mit dem offiziellen Namen Community Test Environment (CTE) werden für gewöhnlich kommende Inhalte zu Battlefield 1 getestet. Diese beschränkte sich bis dato auf den PC, doch das hat sich nun endlich geändert.

Nach langem Werkeln hat DICE nun angekündigt, dass die Community Test Environment künftig auch auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One verfügbar sein wird. Damit können in Zukunft auch Konsolenspieler an Testläufen für den populären Shooter teilnehmen.

Allerdings gibt es auf beiden Plattformen einen Haken: Ihr müsst Inhaber des Premium Pass sein, um die Testumgebung nutzen zu können. Ohne Premium Pass erhaltet ihr auf PS4 und Xbox One keinen Zugang.

Unter dem Strich ist die CTE mit dem Public Test Server (PTS) für The Division oder dem Public Test Realm (PTR) für Blizzard-Titel vergleichbar. Spieler können in dieser Testumgebung neue Features ausprobieren, in diesem Fall beispielsweise den neuen Supply-Modus oder neue Karten wie den Lupkow Pass. Auch Balancing-Änderungen wie das Handling der Pferde wird zunächst dort getestet, ebenso wie neue Waffen.