Die schwedischen Entwickler halten sich weiterhin über den Inhalt des Einzelspieler-Modus bedeckt. Nun kommt ihnen das ESRB zuvor, das mehr Details zur Kampagne verrät.

DICE wird erst kurz vor Veröffentlichung Details zur Einzelspieler-Kampagne herausgeben, jetzt lieferte ausgerechnet das ESRB mehr handfeste Informationen - die US-Institution nimmt Alterseinstufungen für den US-Markt vor. In der offiziellen Beschreibung zu Battlefield 1 heißt es, dass sich die Spieler durch die Storyline kämpfen, unter anderem in der Rolle eines Kampfpiloten, als Mitglied einer Panzerbesatzung, als Rebellenkämpfer sowie als Laufbote.

Schon zur Alpha-Version tauchten ein paar Infoschnipsel zur Kampagne auf, höchstwahrscheinlich wird sie in mehrere Episoden unterteilt sein. In der ersten Episode "Friends in High Places" werdet ihr wohl als Kampfpilot aufsteigen, während Episode 5 "The Runner" Tätigkeiten als Laufbote vorsieht.

Mehr Informationen sollen im Oktober folgen, nur wenige Tage vor dem Verkaufsstart am 21. Oktober 2016.