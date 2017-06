EA Play: DLC "In the Name of the Tsar"datiert + neuer kompetitiver Modus

Nach Madden NFL 18 hat sich Electronic Arts auf seiner EA-Play-Konferenz zu Battlefield 1 geäußert. "In the Name of the Tsar kommt mit massig neuen Maps daher. Aber auch um ein neuer kompetitiven Spielmodus steht auf dem Programm.

Spieler von Battlefield 1 dürfen sich in den nächsten Monaten über nicht weniger als acht neue Karten für den Shooter freuen. Zunächst wird Electronic Arts die Nacht-Karten "Nivelle-Nächte" und "Prise de Tahure" veröffentlichen.

Mit "In the Name of the Tsar" hat man zudem die nächste Erweiterung zum Spiel grob für September 2017 datiert; dabei wird es sich um die bislang größte Erweiterung in der Shooter-Reihe handeln. In dieser wird es euch an die riesige Ostfront verschlagen, wo euch ganze sechs weitere Maps erwarten. Darüber hinaus führt der DLC die russische Armee sowie das Frauen-Bataillon, elf neue Waffen, weitere Operationen und Vehikel (u.a. den Bomber Ilya Muromets) und mehr ein. Mit "Versorgungsabwurf" gibt es zudem einen neuen Spielmodus.

Zu guter letzt bestätigen EA und DICE zudem auch noch eine neue kompetitive Multiplayer-Erfahrung, die sich auf das Teamplay kleinerer Teams fokussieren soll. Diese soll sich durch eine hohe Zugänglichkeit für Spieler und Zuschauer gleichermaßen auszeichnen. Weitere Details diesbezüglich wird es erst auf der gamescom 2017 im August geben.

Der weitere DLC-Fahrplan außerdem? Im Dezember führt "Turning Tides" die amphibische Kriegsführung ein und Anfang 2018 erwartet euch in "Apocalypse" die berüchtigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs.

Battlefield 1 - E3 2017 In the Name of the Tsar DLC Trailer Electronic Arts hat auf der EA-Play-Konferenz den neuen DLC "In the Name of the Tsar" ausführlicher gezeigt.

Das könnte dich auch interessieren: