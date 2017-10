Electronic Arts hat weitere Details zur kommenden Erweiterung "Turning Tides" zum WWI-Shooter Battlefield 1 bekannt gegeben. Wir verraten euch, worauf ihr euch konkret freuen dürft.

Bei "Turning Tides" handelt es sich um die mittlerweile dritte Erweiterung zum WWI-Shooter Battlefield 1. Diese soll in mehreren Schritten im Dezember 2017 und Januar 2018 erscheinen. Durch den gestaffelten Release sollen kontinuierlich neue Inhalte in den kommenden zwei Monaten gewährleistet werden.

Mit dem Add-on werdet ihr auf Seiten des British Empire als Royal Marines antreten können. Inhaber eines Season Pass sowie von Battlefield 1: Revolution erhalten zudem auf die neuen Karten zwei Wochen früheren Zugang, bevor auch alle anderen zuschlagen dürfen.

In der ersten Welle werden gleich zwei dieser neuen Karten enthalten sein, die also noch 2017 erscheinen werden. "Cape Helles" konzentriert sich auf Kämpfe am Strand, wo sich die Briten mit den Ottoman Empire auf der Gallipoli Peninsula messen. Auch die zweite Karte namens "Achi Baba" ist auf der Gallipoli Peninsula angesiedelt, hat aber den Angriff auf eine befestigte Stellung auf einem Berg zum Gegenstand.

Im Januar 2018 wird mit "Heligoland Bight" das Aufeinandertreffen der British Royal Marines mit der deutschen Navy thematisiert. Ihr werdet unter anderem Schlachtschiffe und Flugzeuge steuern können. Eine zweite Karte führt euch nach Zeebrugge; in der belgischen Stadt dürft ihr auf einer Hafen-Karten kämpfen.

Weitere neue Inhalte umfassen unter anderem auch neue Waffen und neue Vehikel, darunter ein neues C-Class Luftschiff, ein Zerstörer, eine neue Elite-Klasse namens "The Infiltrator" und mehr.