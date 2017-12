Doch kein Bad Company 3? So soll der Shooter in 2018 aussehen

Zuletzt gab es erste Gerüchte um das neue Battlefield, das im kommenden Jahr 2018 erscheinen wird. Demnach soll es sich um Battlefield: Bad Company 3 handeln. Neue Infos erteilen diesen Spekulationen aber eine Absage. Was ihr stattdessen erwarten dürft, verraten wir euch hier.

Screenshot aus dem aktuellen Battlefield 1

In einem Video hatte zuletzt der YouTuber AlmightyDaq berichtet, dass im kommenden Jahr das Shooter-Franchise mit Battlefield: Bad Company 3 fortgesetzt werde. Die Quelle schien vertrauenswürdig, schließlich hatte der gleiche YouTuber schon mehrfach mit zutreffenden Leaks rund um Battlefield 1 von sich reden gemacht.

Da passte es auch gut, dass das angesprochene Video mit reichlich Informationen rund um das vermeintliche Battlefield: Bad Company 3 garniert war. So sollte ein Setting im und nach dem Vietnamkrieg aufgegriffen werden; zu den Spielmodi sollten Conquest, Rush, Operations, Domination und Team Deathmatch zählen und an Charakteren sollte es Rückkehrer wie den Engineer, Support, Assault und Recon geben.

Allein: Laut Recherchen der Kollegen von Eurogamer soll im kommenden Jahr eben dieses Spiel nicht geplant sein; ein Battlefield: Bad Company 3 werde es in 2018 also nicht geben. Zwar sei das Spiel tatsächlich geplant und nach neuer Auskunft von AlmightyDaq bei DICE LA in der Mache, allerdings werde es nicht 2018 erscheinen.

Stattdessen steht ein neuer Titel von DICE Sweden auf dem Plan, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Wie Call of Duty: WWII in diesem Jahr soll euch also auch das neue Battlefield 2018 in diese historische Epoche entführen, nachdem euch Battlefield 1 zuvor mit in den Ersten Weltkrieg nahm. Nach dem Erfolg mit Battlefield 1 wäre das sicherlich ein logischer Schritt.

Ob und wann dann auch Battlefield: Bad Company 3 erscheinen wird, darüber kann weiter nur spekuliert werden. DICE LA ist das frühere Studio EA Los Angeles, später auch bekannt als Danger Close. Dieses werkelte einst an Medal of Honor und hatte bei der Battlefield-Reihe bislang nur eine unterstütztende Rolle inne. Sollte DICE LA nun tatsächlich an einem eigenen Battlefield-Titel mit Bad Company 3 arbeiten, dann wäre es für diesen Entwickler das erste große Projekt dieser Art innerhalb des Franchise.