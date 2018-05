Der populäre Shooter Battlefield 1 wird noch bis kommenden Monat aktiv unterstützt. Als Dankeschön für den langen Support erhält die Community nun einen DLC gänzlich kostenfrei.

Ehe im Herbst das neueste Battlefield erscheint, versorgen DICE und EA Battlefield 1 weiter mit Inhalten. Als Dankeschön dafür, dass die Community dem Titel solange die Treue hält, gibt es nun einen bislang kostenpflichtigen DLC für alle Gamer kostenlos.

Wer noch nicht zugeschlagen hat, kann sich ab sofort die Erweiterung "They Shall Not Pass" kostenfrei für PC und Xbox One sichern; auf der PS4 stand das Angebot zunächst noch aus. Interessiert? Dann müsst ihr euch in euren Origin-Account oder auf der Xbox One einloggen und einfach den Download starten. Der DLC gehört euch dann dauerhaft, auch wenn das kostenfreie Angebot auf zwei Wochen beschränkt ist.

Wichtig: Ihr müsst dazu keine Abonnenten von EA Access oder Origin Access sein; das Angebot steht wirklich allen Spielern von Battlefield 1 uneingeschränkt offen. Der DLC umfasst vier zusätzliche Karten, Waffen und die französische Armee sowie einen Spielmodus.

Die aktive Unterstützung des Titels mit monatlichen (Inhalts-)Updates wird im Juni eingestellt; anschließend konzentriert sich EA voll und ganz auf das neue Battlefield.