Electronic Arts und DICE haben die Kampagne "Sommer bei Battlefield" angekündigt, in deren Rahmen ihr frische Inhalte im First-Person-Shooter Battlefield 1 an die Hand bekommt.

Auch in den kommenden Wochen und Monaten gibt es für Spieler von Battlefield 1 wieder frischen Nachschub. So wurde die neue Karte "Prise de Tahure" angekündigt, die in Kürze zunächst via Community Test Environment verfügbar sein soll.

Das Geschehen spielt im Herbst nach der Nivelle-Offensive. Die französischen Truppen bemühen sich dabei verzweifelt, die zurückeroberten Anhöhen in der Region Butte-de-Tahure zu halten. Das Netzwerk der Gräben an der Front führt direkt durch mehrere Dörfer, die nach den ständigen Gefechten zwischen deutschen Sturmtruppen und französischen Grabenkämpfern kurz vor der Zerstörung stehen. Hier wird ein Zermürbungskrieg geführt. Anpassungsfähigkeit und Taktik sind der Schlüssel, um den Gegner in die Knie zu zwingen.

Die bereits angekündigte Karte "Nivelle-Nächte" wird dagegen in Kürze außerhalb der Testumgebung veröffentlicht. Im Juni soll diese für Besitzer des Premium-Pass erhältlich sein. Ebenfalls wurde außerdem ein weiteres Test-Event für Premium-Freunde bestätigt, bei dem Besitzer des Premium-Pass ihre Freunde zum Spielen auf den neuen Karten einladen können.

Im Rahmen des Events EA Play anlässlich der E3 in Los Angeles erwarten euch dann erste Details zum Add-on "In the Name of the Tsar", das neue Karten, Waffen und Fahrzeuge mit sich bringen wird. Die Vorstellung ist für den 10. Juni 2017 anberaumt.