Nicht traurig sein: Der Release von Battlefield V wurde zwar verschoben, dafür haben wir andere gute Nachrichten! Der Premium Pass für den Vorgänger Battlefield 1 wird nämlich bald kostenlos zu haben sein.

Mit dem bevorstehenden Release von Battlefield V hat DICE noch eine nette Überraschung für Besitzer von Battlefield 1 in petto. Zwischen dem 11. und dem 18. September könnt ihr euch den Premium-Pass des Vorgängers aus dem Jahr 2016 sichern. Damit erhaltet ihr kostenlos Zugang zu allen Goodies und Extras, die dem Spiel seither spendiert wurden.

Enthalten sind zum Beispiel Premium-Maps, Waffen, Fahrzeuge, Operationen und die Elite-Klassen der Erweiterungen. Da es sich um ein Giveaway handelt, könnt ihr sämtliche Inhalte natürlich auch nach dem Aktionszeitraum behalten. Heißt: Die Erweiterungen They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides und Apocalypse bekommt ihr völlig für umme. Normalerweise kostet der Premium Pass 39,99 Euro.

Da der Pass unter anderem Zugang zu neuen Maps verschaffte, war er unter Spielern verständlicherweise umstritten. In Foren grassierte der Unmut darüber, dass einige Spieler nicht mit ihren freunden spielen konnten. Vielleicht ist das nun ein kleiner Trost für den ein oder anderen.

Die Aktion startet nur kurz nach der Open Beta für Battlefield V. Diese findet vom 6. bis zum 11. September statt.