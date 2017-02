Wie Electronic Arts angekündigt hat, werden Käufer des Premium Passes für einen kurzen Zeitraum in der Lage sein, ihre Battlefield-1-Ausgabe auf eine Deluxe Edition aufzuwerten. .

Wer sich bis zum 15. März dazu entscheiden sollte, sich den Battlefield 1 Premium Pass zuzulegen, erhält alle Inhalte der Deluxe Edition des Spiels gratis dazu. Diese Aufwertung beinhaltet mehrere exklusive Gegenstände wie das Rote-Baron-Paket, das Lawrence-von-Arabien-Paket sowie fünf Battlepacks.

Das Angebot gilt sowohl für PC als auch für PlayStation 4 und Xbox One.Mit dem Premium Pass erhaltet ihr Zugang zu allen zukünftigen Erweiterungen von Battlefield 1. Den Anfang macht die neue Erweiterung They Shall Not Pass, welche im März erscheinen wird. Mit dem neuen DLC werden französische Truppen dem Schlachtfeld hinzugefügt sowie neue Waffen, Fahrzeuge und Maps.