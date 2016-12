Die Entwickler von DICE haben Details zur ersten Erweiterung von Battlefield 1 bekanntgegeben. Neben neuen Karten und Waffen gibt es auch eine zusätzliche Gruppierung.

Das Entwicklerstudio DICE hat erste Informationen zu der kommenden Erweiterung "They Shall Not Pass" für Battlefield 1 bekanntgegeben. Enthalten sind neue Karten sowie Waffen und außerdem wird die französische Armee erstmals spielbar sein. Angesiedelt ist die Erweiterung während des Kampfes um Verdun in Frankreich. Eine der neuen Karten bietet laut den Entwicklern auch unterirdische Festungen.

Solltet ihr Besitzer des Premium-Pass sein, dann könnt ihr die Erweiterung bereits zwei Wochen früher spielen. Erscheinen wird diese im März 2017.