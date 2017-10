Noch in diesem Jahr kommt so einiges auf Spieler von Battlefield 1 zu. Darunter: die Turning-Tides-Erweiterung und ein neuer Modus.

Nächsten Monat bekommt Battlefield 1 gleich einen völlig neuen Modus, die Operation-Kampagnen werden eine Variation der Operationen darstellen. Laut DICE wird der Modus die "Aufeinandertreffen der fordersten Fronten zwischen Angreifern und Verteidiger ausweiten", indem mehrere Operationen miteinander verwoben werden. Dafür sollen dann einzigartige Belohnungen winken. Eigentlich sollte Operation-Kampagnen schon im Oktober erscheinen, da DICE allerdings mehr Zeit benötigte, musste die Veröffentlichung des Modus verschoben werden.

Die erste Operation-Kampagne heißt Eastern Storm. Sie vereint die Operationen aus In the Name of the Tsar: Brusilov Offensive und Red Tide. Sie wird für Besitzer des Battlefield-1-Premium-Passes oder der Standalone-Erweiterung verfügbar sein. Wenn ihr innerhalb einer bestimmten Zeit genügend Punkte sammelt, erhaltet ihr in der aktiven Operation-Kampagne ein besonderes Battlepack.

Kurz darauf, im November wartet dann schon die neue Erweiterunfg Turning Tides auf euch.