Nach den Erfolgen von PUBG und Fortnite beschäftigen sich offenbar gleich beide Shooter-Schwergewichte mit der Möglichkeit eines Battle-Royale-Modus. Nach entsprechenden Gerüchten in Bezug auf Call of Duty: Black Ops IIII gibt es solche auch um Battlefield.

Fans von Battle-Royale-Titeln dürfen sich in diesem Jahr vielleicht auf einen echten Schwergewichtskampf freuen, denn nicht nur das neue Call of Duty: Black Ops IIII, sondern auch das nächste Battlefield könnten einen solchen Spielmodus erhalten. Damit würden die zwei Shooter mit dem vermutlich größten Entwicklungsbudget in das Genre einsteigen – und eventuell sogar einige Neuerungen mit sich bringen.

Während sich die Gerüchte um einen Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Black Ops IIII aufgrund unterschiedlicher Berichte bereits verdichtet haben, scheint man bei DICE noch einen Schritt hinten dran zu sein, was die endgültige Entscheidung betrifft. Battle Royale ist aber laut einem Bericht von VentureBeat auch hier ein großes Thema.

Demnach teste das Entwicklerstudio DICE derzeit aus, wie ein Battle-Royale-Modus in Battlefield 5 in diesem Jahr funktionieren könne. Laut einer nicht näher genannten Quelle würden derzeit Prototypen eines solchen Last-Man-Standing-Modus intern gecheckt. Gegenwärtig ist DICE aber noch nicht so weit, dass man den Battle-Royale-Modus für das finale Spiel auch tatsächlich freigeben könne.

Und selbst wenn die abschließende Entscheidung positiv ausfällt, so besteht laut dem Bericht die Möglichkeit, dass dieser erst später nachgeliefert wird. "Sofern DICE entscheidet, dass man mit dem Ergebnis glücklich ist, wird man diesen [Battle-Royale-Modus] nicht rechtzeitig für die Erstveröffentlichung fertig haben", heißt es diesbezüglich im Bericht. Denkbar wäre demnach ein kostenfreies Update nach dem Release. Eine Bestätigung steht noch aus und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Battlefield 5 soll in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und ist gerüchteweise im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Im Übrigen soll der Koop-Support eine große Rolle spielen.