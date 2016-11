Wie schon bei Battlefield 4 können in Battlefield 1 ab sofort Battlepacks für Echtgeld gekauft werden. Die Pakete ab 1,99 Euro gibt es für alle Plattformen.

Bisher flatterten Battlepacks entweder zufällig als Belohnung am Ende eines Matches auf euer Konto oder beim Kauf mit der Ingame-Währung. Das ändert sich nun: Ab sofort können die Belohnungen durch Mikrotransaktionen für harte Währung gekauft werden. Während für ein Battlepack 1,99 Euro fällig werden, kosten 20 Stück 29,99 Euro. Ähnlich wie in anderen Spielen gibt es vor dem Öffnen keine Hinweise auf den Inhalt der Pakete, sie enthalten aber in der Regel Dinge wie XP-Boosts, Nahkampfwaffen-Puzzleteile oder unterschiedlich seltene Waffen-Skins.

Verfügbar sind die Battlepacks über Electronic Arts' eigene Vertriebsplattform Origin und Amazon. Auch schon bei Battlefield 4 konnten die Pakete für Echtgeld erworben werden, weshalb der Publisher die Umsetzung ohne große Vorankündigung durchzog.