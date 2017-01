Randy Pitchford von Gearbox Software sprach in einem Interview über den Vergleich von Battleborn und Overwatch. Dabei nennt er Details der Entwicklungsphase und lobt Entwickler Blizzard.

In einem Interview hat sich Randy Pitchford vom Entwicklerstudio Gearbox Software über den Vergleich von Battleborn mit Overwatch geäußert. Beide Spiele wurden letztes Jahr um die gleiche Zeit veröffentlicht und das Projekt von Blizzard wurde ein Hit.

Im Gespräch teilte Pitchford mit, dass er keine genauen Angaben über die Performance von Battleborn machen kann, aber es dem Studio gut gehe. Er erklärte außerdem, dass Battleborn bei der Ankündigung von Overwatch schon terminiert war und er trotzdem mit dem Management über diesen nicht "idealen" Fall diskutierte. Schließlich entschloss sich das Studio aber, das Spiel wie geplant zu veröffentlichen und auf das Konzept zu vertrauen.

"Der einzige Schmerzfaktor an der Sache ist, dass man einem Vergleich nicht aus dem Weg gehen kann. Leute, die mit beiden Titeln viel Zeit verbracht haben, können argumentieren wie unterschiedlich Overwatch und Battleborn doch sind. Aber oberflächlich betrachtet gehen beide in dieselbe Richtung und haben auch viele Gemeinsamkeiten. Man konnte dem Vergleich nicht aus dem Weg gehen", so Pitchford.

Im weiteren Gesprächsverlauf lobte er auch die Entwickler von Blizzard, da diese "disziplinierter" an die Sache rangegangen seien. "Blizzard, Holy sh**. Diese Jungs haben es bewiesen richtig? Die befinden sich auf einem Höhenflug, den wir uns alle wünschen. Ich glaube, dass sie ein wenig disziplinierter als wir waren und den Fokus besser gesetzt haben. Der Feinschliff mit Team Fortress 2 als Vorlage sorgte für einen runden, qualitativen Titel, der durch die Decke sprang. Wir stießen auf so viele Fronten mit unserer Kampagne und dem kompetitiven Modus und haben dort viel erfunden", erläutert er.