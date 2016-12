Gearbox Software verpasst seinem aktuellen MOBA-Titel Battleborn ein umfassendes Winter-Update mit zahlreichen Neuerungen. Gleichzeitig optimiert man das Spiel damit auch für Sonys leistungsstärkere Konsole PlayStation 4 Pro.

Gearbox hat viel Arbeit in den hauseigenen Multipayer-Hero-Shooter Battleborn gesteckt und stellt nun das umfassende Winter-Update in Aussicht. Durch dieses werden künftig alle 25 Charaktere nach dem Abschließen des Prologs freigeschaltet, so dass Spieler direkt mehr Auswahl haben. Die bisherigen Herausforderungen zum Freischalten von Charakteren wurden neu gestaltet und bringen euch nun neue Skins für diese ein.

Künftig sollen die Missionen im Story-Modus mehr Belohnungen abwerfen und gleichzeitig ein besseres Training für die anderen Spielmodi darstellen. Zudem finden zwei neue Trainings-Modi ihren Weg in den Titel: ein PvP-Tutorial, das solo oder in Gruppen von bis zu drei Spielern gezockt werden kann, und ein weitere Modus, in dem ihr Charaktere gegen die KI testen könnt.

Während all diese Änderungen Neulinge und Rückkehrer anziehen sollen, widmen sich die weiteren Neuerungen an die bestehenden Spieler. Ein überarbeitetes User Interface, ein Draft-Modus, tägliche Quests in den Story- und PvP-Modi oder mehr Credits in öffentlichen PvP-Matches sind nur eine kleine Auswahl der zu erwartenden Änderungen.

Zu guter letzt bringt das Winter-Update auch Optimierungen von Battleborn für die PS4 Pro mit sich. Künftig können sich Inhaber der Plattform zwischen der Auflösung 1080p mit 60 fps oder aber einer 4K-Auflösung mit 30 fps entscheiden.