Heute Morgen berichteten wir noch über einen Bericht von Kotaku, wonach Battleborn auf das Free-to-Play-Modell umgestellt werden soll. Ein Dementi ließ nicht lange auf sich warten.

Unter Berufung auf einen Insider hatte Kotaku berichtet, dass Battleborn voraussichtlich im November auf ein kostenfrei spielbares Geschäftsmodell umgestellt werden soll. Das wiederum hat nun Randy Pitchford, Chef von Entwickler Gearbox, auf den Plan gerufen. Via Twitter äußerte er sich zu den Spekulationen.

Pitchford bezeichnet den Kotaku-Bericht als schlicht falsch. "Es gibt keine Pläne, Battleborn in einen Free-to-Play-Titel zu konvertieren", so Pitchford weiter. In einem zweiten Tweet räumt er aber ein, dass es zumindest noch unangekündigte Pläne zu einer Trial-Version des MOBA-Titels gebe. Diese Spielfassung wird dann kostenfrei angeboten, wird aber nur beschränkte Inhalte zu bieten haben. Die Vollversion mit allen Inhalten kann aber per DLC aus der Trial-Version aktiviert werden.

Die offizielle Ankündigung mit allen Details zur Trial-Version steht aber zunächst noch aus.