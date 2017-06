Im Jahr 2015 wurde Battle Chasers: Nightwar erfolgreich per Crowdfunding finanziert. Nach diversen Verzögerungen soll der Titel nun endlich auf den Markt kommen.

Frühere Darksiders-Macher haben mit Battle Chasers: Nightwar ihr neuestes Projekt 2015 angekündigt und anschließend erfolgreich per Crowdfunding finanziert. Im Jahr 2016 kam dann auch Nordic Games als Publisher an Bord, den damals anvisierten Termin Ende des Jahres konnte man jedoch nicht einhalten. Nun gibt es diesbezüglich aber Licht am Ende des Tunnels.

Per Pressemeldung gab der Publisher, der nun als THQ Nordic firmiert, den hoffentliche finalen Erscheinungstermin preis. Interessierte dürfen sich demnach den 03. Oktober 2017 rot im Kalender anstreichen. Pünktlich zum verkaufsträchtigen Geschäft im Herbst wird dann sowohl eine digitale als auch physische Spielversion für PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich sein.