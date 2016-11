Batman: The Telltale Series

Die vierte Episode von Batman: The Telltale Series wurde terminiert. Das Studio teilte zudem mit, dass die getroffenen Entscheidungen der dritten Episode eine wesentliche Rolle spielen werden.

Die Entwickler von Telltale Games haben einen Termin für die vierte Episode von Batman: The Telltale Series angekündigt. Das Studio hat außerdem mitgeteilt, dass die getroffenen Entscheidungen in der dritten Episode drastische Auswirkungen auf das Ende von Episode 4 haben werden. Insgesamt wird der Titel fünf Episoden umfassen. Den Charakteren verleihen namhafe Synchronsprecher wie beispielsweise Troy Baker (Uncharted 4: A Thief's End, Call of Duty: Infinite Warfare), Richard McGonagle (Uncharted-Serie) oder Laura Bailey (Gears of War 4, Halo 5: Guardians) ihre Stimmen.

Die vierte Episode von Batman: The Telltale Series erscheint am 22. November für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3, iOS und Android.