Das Studio Telltale Games bringt ein weiteres Abenteuer auf die Nintendo Switch. Demnächst findet die erste Staffel von Batman den Weg auf die Konsole.

Die erste Staffel von Batman: The Telltale Series findet seinen Weg auf die Nintendo Switch. Die Entwickler von Telltale Games haben via Twitter bekanntgegeben, dass der dunkle Ritter im nächsten Monat für die Hybrid-Konsole erscheinen wird. Die interaktiven Spieleabenteuer lassen euch Entscheidungen treffen, welche im späteren Verlauf der Geschichte drastische Auswirkungen haben können.

Laut dem Studio ist die Nintendo Switch ein perfekter Ort für ihre Spiele und so soll zukünftig auch Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series folgen. Sicherlich wird auch die derzeit noch laufende zweite Staffel von Batman nicht lange auf sich warten lassen. Von Batman: The Enemy Within ist kürzlich die zweite Episode erschienen, wo auch Fan-Liebling Harley Quinn einen Auftritt hat.

Batman: The Telltale Series erscheint am 17. November für die Nintendo Switch. Der Titel wird im Nintendo eShop zum Download erhältlich sein. Ob auch eine Retail-Fassung für die aktuelle Konsole von Nintendo geplant ist, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.