Telltale Games versorgt derzeit in seiner aktuellen Spielereihe die Fans des Dark Knight. Allerdings ist das Staffelfinale von Batman: The Telltale Series nun fast erreicht. Heute nannte man den entsprechenden Erscheinungstermin.

In einer Pressemail hat Telltale Games soeben das Finale der ersten Staffel von Batman: The Telltale Series mit einem Erscheinungstermin versehen. Episode 5: City of Light soll in digitaler Form demnach ab dem kommenden Dienstag, den 13. Dezember 2016, erhältlich sein.

Die Veröffentlichung erfolgt für den PC via Telltale Online Store, Steam und anderen Distributionsdiensten, sowie für Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3, iOS und Android. Die Besonderheit beim Staffelfinale: In Abhängigkeit eurer Entscheidungen im dritten Akt der vierten Episode werdet ihr in Episode 5 an unterschiedlichen Orten starten.

Die erste Episode der aktuellen Staffel wird gegenwärtig weiter kostenfrei bei Steam angeboten.