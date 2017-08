Telltale Games hat Batman: The Telltale Series bereits für zahlreiche aktuelle Plattformen veröffentlicht. Künftig könnte sich nun auch eine Spielfassung für Nintendo Switch dazu gesellen.

Telltale Games hat sich in Batman: The Telltale Series des Dunklen Ritters angenommen. Für zahlreiche Plattformen ist das Spiel bereits erhältlich, namentlich PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, iOS und Android. Welche aktuelle Plattform da noch fehlt? Richtig, die Switch von Nintendo – doch auch diese könnte in Kürze versorgt werden.

Darauf lässt zumindest ein neuer Produkteintrag bei einem spanischen Händler schließen, der nun eine Switch-Umsetzung der ersten Staffel führt. Dort wird mit dem 06. Oktober 2017 zudem bereits ein mögliches Release-Datum genant.

Eine Umsetzung für die aktuelle Nintendo-Plattform ist alles andere als unwahrscheinlich, schließlich kündigte man bereits einen Switch-Release von Minecraft: Story Mode an. Dennoch: Die offizielle Ankündigung durch das Entwicklerstudio selbst steht noch aus. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.