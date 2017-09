Ihr habt bislang noch einen Bogen um die Telltale-Spielereihe Batman: The Telltale Series gemacht? Dann könnt ihr dieser nun auf einer Plattform völlig gefahrlos eine Chance geben und den kostenlosen Einstieg wagen.

In einer Pressemeldung gab Telltale Games heute bekannt, dass die erste Folge von Batman: The Telltale Games nun dauerhaft kostenlos für iOS-Nutzer angeboten wird. Wer den Titel also auf dem iPhone oder dem iPad zocken möchte, kann sich diesen nun völlig gefahrlos und ohne Kostenfalle einmal ansehen.

Die Ankündigung erfolgte in Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines neuen Updates, das die Performance des Spiels spürbar verbessern und weitere "signifikante technische Optimierungen" mit sich bringen soll. Damit soll der Titel nun auf weiteren iOS-Geräten flüssig und zuverlässig laufen.

In der ersten Episode namens "Realm of Shadows" findet Protagonist Bruce Wayne heraus, dass sein Vater ein gewissenloser Krimineller gewesen ist. Er stellt daher alles rund um seine Identität in Frage, so dass ihr in dieser Folge als Batman nicht nur Gotham City vor dem Chaos bewahren, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit von Bruce Wayne unternehmen müsst. Entscheidungen, die ihr dabei trefft, wirken sich auf die zweite Episode aus und werden in diese übernommen, solltet ihr euch zum Kauf entscheiden.