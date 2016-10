Entwickler Telltale wird seine Umsetzung der bekannten Batman-Reihe noch im laufenden Monat Oktober fortsetzen. Das hat man heute in einer Pressemeldung bestätigt.

Batman: The Telltale Series erhält noch in diesem Monat die dritte Episode innerhalb der ersten Staffel spendiert. Diese wird den Namen New World Order tragen. Der Release erfolg für PC via Telltale Online Store und Steam, sowie für PS4 via PSN und Xbox One via Xbox Games Store am 25. Oktober 2016.

In der entsprechenden Meldung heißt es weiter, dass der Termin für die weiteren Plattformen der Reihe noch bekanntgegeben wird. Insgesamt wird es innerhalb der Staffel ganze fünf Episoden geben. Der nachfolgende Trailer gewährt euch einen ersten kurzen Eindruck der neuen Folge.

Die neue Episode verlangt euch als Bruce und Batman ab, dass ihr das Intrigennetz der "Children of Arkham" weiter durchdringt. Die geheimnisvolle Selina Kyle gibt hinter geschlossenen Türen immer mehr von sich preis und Gothams neuer Bürgermeister sowie Bruce Waynes Freund Harvey Dent ist seit dem Anschlag ein ganz anderer Mensch. Wem soll Bruce Wayne aka Batman noch vertrauen, wenn seine Zukunft mit nur einem Münzwurf entschieden werden kann?