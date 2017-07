Batman: The Enemy Within

Batman: The Enemy Within startet bereits im August. Telltale Games stellt die erste Episode der zweiten Staffel zum dunklen Ritter für diverse Plattformen zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit DC Entertainment und Warner Bros. Interactive hat Telltale Games den Termin der ersten Episode von Batman: The Enemy Within bekanntgegeben, der zweiten Staffel der Spielereihe rund um den Dunklen Ritter. Diese hört auf den Namen "The Enigma" und ist ab dem 08. August als Download erhältlich. Im Oktober kann der Titel auch als Disc-Version mit einem Season Pass erworben werden.

Das Spiel richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch Fans der ersten Staffel. Eure dort getroffenen Entscheidungen haben außerdem Einfluss auf die zweite Staffel.

Batman: The Enemy Within erscheint am 08. August für Xbox One, PlayStation 4, PC und Mac. Umsetzungen für iOS und Android sollen später folgen.