Batman: The Enemy Within

Eine Alterseinstufung hatte im Frühjahr bereits verraten, dass Batmen: The Enemy Within als nächster Telltale-Titel den Sprung auf die Switch von Nintendo schaffen soll. Jetzt gibt es für diese Portierung auch einen konkreten Release-Termin.

Wer sich auf der Switch in das neueste Abenteuer des Dunklen Ritters stürzen möchte, muss nicht mehr zu lange warten. Telltale Games hat jetzt nämlich Batman: The Enemy Within auch für Nintendos Hybridkonsole datiert.

Bereits zum Beginn des neuen Monats Oktober werdet ihr im eShop zugreifen dürfen; das Release-Datum wurde jetzt auf den 02. Oktober 2018 festgelegt. Der Release erfolgt dabei ausschließlich in digitaler Form; eine Retail-Fassung ist gegenwärtig offensichtlich nicht eingeplant. Ob sich das in Zukunft noch ändert, ist offen bzw. nicht bekannt.

Das episodische Point-&-Click-Adventure von Telltale Games erscheint auf der Switch als Komplettpaket; es sind also direkt alle fünf veröffentlichten Episoden enthalten. Entscheidungen, die ihr im Spielverlauf trefft, haben konkrete Auswirkungen auf das Schicksal der Charaktere und deren Geschichten.

Ursprünglich startete Batman: The Enemy Within im August 2017 mit der ersten Episode durch, damals als Sequel zum bereits 2016 gestarteten Batman: The Telltale Series. Neben der geplanten Switch-Version ist der Titel außerdem auch für PS4, Xbox One, PC, Mac und Mobilgeräte erhältlich.