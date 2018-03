Batman: The Enemy Within

Im August 2017 startete Telltale Games mit Batman: The Enemy Within die nächste Reihe rund um den Dunklen Ritter. Jetzt wird die aktuelle Geschichte von Batman im Staffelfinale abgeschlossen. Wir verraten euch hier den nun feststehenden Release-Termin.

Die aktuelle Staffel Batman: The Enemy Within findet bald ein Ende. In einer Pressemeldung hat Telltale Games nun die abschließende fünfte Episode angekündigt, die den Namen "Same Stitch" tragen wird. Und auch einen Release-Termin gibt es gleich mit.

Das Schicksal von Gotham wird sich in der Adventure-Reihe demnach noch in diesem Monat entscheiden. Ab dem 27. März 2018 soll "Same Stitch" nämlich für PC, Xbox One, PS4, Mac und Mobilgeräte gleichermaßen erhältlich sein.

Telltale stellte bei der Ankündigung noch einmal klar, dass die von den Spielern im Verlauf der Staffel getroffenen Entscheidungen darüber entscheiden, welche Story und welche Version des Joker sie in der finalen Episode erleben werden. So gibt es zwei komplett unterschiedliche Versionen: den rücksichtslosen Schurken, der mehr dem bekannten Joker entspricht, oder eine unberechenbare Variante, die anders als jede andere Umsetzung des ikonischen DC-Charakters sein wird.

Was die Spielzeit betrifft, so soll euch "Same Stitch" rund 3,5 Stunden lang beschäftigen, die sich auf zwei verschiedene Handlungsstränge verteilen. In der Spitze gibt es dabei maximal drei überlappende Spielszenen. Jede der Storylines umfasst wiederum weitere von Bedingungen abhängige Variationen in Abhängigkeit eurer Entscheidungen. Es ist daher die Episode mit den meisten Variationen überhaupt aus dem Hause Telltale. Das drückt sich beispielsweise auch in über 4.500 Zeilen Dialog aus, die dafür geschrieben wurden und satte 38 Charaktere betreffen, die einen Auftritt haben (können). Das Gesamtskript der Episode soll länger sein als die komplette Dark-Knight-Trilogie von Christopher Nolan.