Batman: The Enemy Within

Im Rahmen der San Diego Comic-Con hat Telltale Games am kommenden Wochenende Neuigkeiten zu verkünden. Dabei könnte es sich nicht nur um eine zweite Staffel von The Wolf Among Us, sondern auch eine Fortsetzung der hauseigenen Batman-Reihe handeln.

Eine überraschende Ankündigung von Telltale auf der San Diego Comic-Con 2017 könnte womöglich gar nicht mehr so überraschend sein, denn ein Leak legt nahe, dass man Batman: The Enemy Within ankündigen könnte. Darauf lässt ein neuer, entsprechender Produkteintrag bei New Zealand Film and Video Labeling Body schließen. Telltale selbst hatte bislang lediglich per allgemeinem Teaser Ankündigungen für das US-Event in Aussicht gestellt.

Das offizielle Listing der Behörde FVLB trägt den Namen Batman: The Enemy Within - Season Pass; diesem hat man ein Rating R13 verpasst, was unter anderem auf leichtere Gewaltdarstellung zurückgeführt wird. Die Erwähnung des Season Pass lässt schon fast darauf schließen, dass es sich um einen Titel im Episodenformat handeln könnte. Ergänzend kommt hinzu, dass als Director Kent Mudle genannt wird, der wiederum für Telltale Games tätig ist.

Es deutet also alles darauf hin, dass Batman: The Telltale Series in Kürze eine Fortsetzung spendiert bekommt. Zudem ranken sich weiter die Spekulationen um ein Sequel zu The Wolf Among Us. In wenigen Tagen werden wir Genaueres wissen.