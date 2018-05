Batman: The Enemy Within

Mit Batman: The Enemy Within erzählen auch die Adventure-Experten von Telltale Games die Geschichten des Dunklen Ritters aka Batman. Der Titel im Episodenformat könnte nun auch auf eine weitere Plattform kommen.

Seit 08. August 2017 treibt Batman: The Enemy Within auf PC, PS4, Xbox One und Mobilgeräten sein Unwesen. Künftig könnte sich dazu eine weitere Plattform gesellen, nämlich die Switch. Das hat nun eine Alterseinstufung verraten, wenngleich die offizielle Ankündigung noch aussteht.

Ausgerechnet die deutsche USK hat Batman: The Enemy Within nun auf der Switch ein Alterssiegel verpasst und den Titel ab 16 Jahren freigegeben. Weder Warner Bros. noch Telltale haben sich diesbezüglich bislang geäußert, eine Alterseinstufung ist aber ein deutliches Zeichen dafür, dass die offizielle Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Ein Release der zweiten Staffel der Batman-Reihe von Telltale käme alles andere als überraschend, schließlich schaffte bereits die erste Season namens Batman: A Telltale Series den Sprung auf Nintendos Hybrid-Konsole. Die letzte Folge der zweiten Staffel war auf den bereits versorgten Plattformen erst im März dieses Jahres verfügbar geworden.