Batman: The Enemy Within

Mit Batman: The Enemy Within hat Telltale Games die eigene Spielereihe um den Dunklen Ritter ja bekanntlich fortgesetzt. Zwei Episoden wurden bislang veröffentlicht, nun steht die dritte Folge auf dem Programm.

Via Twitter hat sich Entwickler Telltale Games nun zu Wort gemeldet, um die mittlerweile dritte Folge von Batman: The Enemy Within mit einem Release-Termin zu versehen. Die Wartezeit fällt dabei gar nicht mehr lange aus und ihr dürft euch zeitnah über Nachschub freuen.

Die dritte Episode, die den Namen "Fractured Mask" tragen wird, soll die zweite Staffel rund um Protagonist Batman ab dem 21. November bereichern. Ab diesem Tag soll die Folge für Xbox One, PS4, PC, iOS und Android zur Verfügung gestellt werden.

Unter anderem werden bekannte Widersacher wie Harley Quinn, der Joker und auch Catwoman eine Rolle spielen.