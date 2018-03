Batman Season 2: The Enemy Within

Batman Season 2: The Enemy Within Komplettlösung - Der Überfall

Es geht los. Die Superschurken machen sich auf in die Stadt, um einen Überfall zu starten. Ihr sitzt in einem Lastwagen. Bruce ruft die Unterstützung von Waller und einige Agenten treten auf. Die Gruppe um Bane, Freeze und Co. schlägt diese Leute brutal nieder. Es ist wichtig für zukünftige Episoden, wie ihr euch hier verhaltet.

Die Gangster setzen den EMP ein und machen damit die Waffen der Agenten unbrauchbar. Einer der Agenten setzt sich trotzdem zur Wehr und muckt auf. Ihr könnt ihm Einhalt gebieten und versuchen ihn zum Schweigen zu bringen, wenn ihr ihn retten wollt. Haut ihm eine runter und bringt ihn damit zum Schweigen. Geht nach diesem Schema auch bei allen anderen Situationen vor.

Mr. Freeze bricht einen Lastwagen auf und ihr findet einen weiteren aufmüpfigen Agenten vor. Rettet auch ihn, wenn ihr wollt. Was ihr nicht verhindern könnt ist, dass Mr. Freeze einen Agenten nach dem Raub tötet. Waller wird aussagen, dass ihr das Pack ungeschoren ziehen lassen sollt.

Die Agenten setzen sich zur Wehr und attackieren die Schurken. Einer der Gangster feuert auf zwei Agenten. Schreitet ein, wenn ihr wollt und schützt ihr leben. Das könnt ihr einige weitere Male durchführen. Alles läuft darauf hinaus, dass ihr einen der Schurken aufhalten gehen müsst.

Was passiert, wenn ich Bane aufhalte?

Wenn ihr dem Giganten hinterher geht, dann hält Bruce Bane davon ab, Leute zu töten. Harley wird im Laufe dieser Aktion angeschossen. Bruce, John, Mr. Freeze und Bane können in den Transporter fliehen und entkommen dem Gefecht. Harley hingegen bleibt zurück, was John sehr bedauert.

Im Unterschlupf zurück, will John die Gruppe dazu überreden, Harley wieder zurückzuholen. Unterstützt ihm in seinem Bestreben, wenn ihr euch seiner Loyalität weiter Gewiss sein wollt. Bane wird John widersprechen und somit seinen Zorn auf sich ziehen, woraufhin sich John zurückziehen wird.

Was passiert wenn ihr Harley aufhalte?

Wenn ihr Harley Quinn hinterher geht, dann tötet Bane einige Agenten. Er wird zurückbleiben und sich Venom injizieren. Wenn ihr ihm zuvor das Anti-Venom gegeben habt, dann wird er geschwächt sein und sich darüber aufregen, was mit seiner Dosis Venom geschehen ist.

Er wird euch einen Blick zuwerfen und ahnen, dass ihr dahinter steckt. Wenn ihr ihm kein Anti-Venom habt zukommen lassen, wird er aber auch zurückgelassen und die Gruppe fährt ohne ihn los. Nach dieser Entscheidung wird definitiv einer der Superschurken in eurer Gruppe fehlen.

Zurück im Unterschlupf

Nachdem sich Bane oder Harley verabschiedet haben, wendet sich die Gruppe dem Inhalt der Beute zu, den die Gruppe geklaut hat. Es handelt sich dabei um eine große Überraschung, denn der Riddler befindet sich in gefrorenem Zustand in dieser Kapsel. Zu guter Letzt offenbart sich ein weiterer Verbündeter der Gruppe.

Eure alte Bekannte Catwoman betretet den Raum und hat etwas dabei, das für die Gruppe von großem Interesse ist. Damit endet die Episode.